"Головне зараз – безпека сім'ї": Влад Яма опублікував нове фото та нарвався на критику

Танцівник Влад Яма на час повномасштабної війни виїхав з сім'єю в США. У День працівників радіо, телебачення та зв'язку він опублікував допис, яким вкотре нарвався на критику громадськості.

Влада Яму вже неодноразово засуджували за те, що під час війни він відсиджується за океаном. Наприкінці жовтня він відсвяткував Геловін в США, а тепер оскандалився вітальним дописом.

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Влад Яма знову потрапив у скандал

16 листопада в Україні відзначали День працівників радіо, телебачення та зв'язку. З цієї нагоди хореограф опублікував фото, на якому зображений на сцені. У дописі Влад підкреслив, що протягом багатьох років має тісний та успішний зв'язок з телебаченням.

Але розважальне ТБ зараз на паузі. А для радіо я занадто красивий. І головне зараз – безпека сім'ї. Зі святом всіх причетних. Миру!

– написав Яма під фото.

У коментарях багато підписників розкритикували Влада за такий допис. Пригадали й те, що в час війни, коли сотні тисяч чоловіків зараз на фронті, він перебуває в безпеці в США, поруч з рідними.

"Втратив повагу".

"Головне, що совість повністю атрофована. З таким діагнозом робота на телебаченні – чудовий вибір".

"Безпека сім'ї чи ваша особисто? Пишіть правильно".

"Мені соромно за тебе! Це як бальник бальнику кажу! Сц*кло! Втратив повагу!"

Та є й ті підписники, які підтримали Влада та заступилися за нього.

"А всі критикують прямл з окопів, чи, може, з передової?"

"Вітаю, Владе! Зі святом!"

"Миру всім!"

Що про Яму кажуть його колеги