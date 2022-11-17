Влада Яму уже не раз осуждали за то, что во время войны он отсиживается за океаном. В конце октября он отпраздновал Хэллоуин в США, а теперь оскандалился поздравилельным постом.

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Влад Яма снова попал в скандал

16 ноября в Украине отмечали День работников радио, телевидения и связи. По этому случаю хореограф опубликовал фото, на котором запечатлен на сцене. В сообщении Влад подчеркнул, что на протяжении многих лет имеет тесную и успешную связь с телевидением.

Но развлекательное ТВ сейчас на паузе. А для радио я слишком красив. И главное сейчас – безопасность семьи. С праздником всех причастных. Мира!
– написал Яма под фото.

В комментариях многие подписчики раскритиковали Влада за такое сообщение. Вспомнили и то, что во время войны, когда сотни тысяч мужчин сейчас на фронте, он находится в безопасности в США, рядом с родными.

  • "Потерял уважение".
  • "Главное, что совесть полностью атрофирована. С таким диагнозом работа на телевидении – отличный выбор".
  • "Безопасность семьи или ваша лично? Пишите правильно".
  • "Мне стыдно за тебя! Это как балильник баловнику говорю! Сц*кло! Потерял уважение!"

Но есть и подписчики, которые поддержали Влада и вступились за него.

  • "А все критикуют прямо из окопов, или, может, из передовой?"
  • "Привет, Влад! С праздником!"
  • "Мир всем!"

Что о нем говорят его коллеги

  • Анастасия Приходько не раз стыдила Потапа, уехавшего в Испанию еще до войны. Впоследствии от нее прилетело и Владу Яме, и Монатику. Певица озвучила фанам несколько фраз, по которым, вероятно, будет приветствовать их в Киеве уже после победы.
  • Илона Гвоздева сказала, что уже "ровно относится" к этому, и была бы не прочь занять его кресло на "Танцах со звездами".
  • Максим Чмерковский поделился, что не считает решение покинуть Украину – правильным.
  • Победитель "Танцев со звездами" и судья "Танцы. World of dance" Евгений Кот не уехал из Украины и активно волонтерит. Поэтому не понимает Влада Яму, дременувшего еще 24 февраля. Он его не осуждает, но предполагает, что за границей коллега оказался незаконно.