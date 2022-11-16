27-річна Аліна Гросу вкрай рідко публікує фото з батьками, а на тлі чуток про розрив з російським актором Романом Полянським присвятила їм цілий допис. Від початку повномасштабної війни артистка живе з сім'єю в рідних Чернівцях, і, схоже, саме мама й тато-ексдепутат витягують її з емоційної прірви після операції та втечі бойфренда до Росії.

До теми "Боляче, коли зраджує": Аліна Гросу натякнула на розрив з Полянським, який дременув у Москву

Аліна Гросу показала батьків в Україні

Співачка обійняла маму Ганну й батька Михайла для фото та присвятила їм віршовані рядки. Так зірка показала, що її рідні, на відміну від коханого, в Україні.

Коли батьки з тобою в такий час – безцінно. Ця мить обійм вмить зцілює серця. В найщасливішу цю намріяну хвилину не марно я живу своє життя,

– написала Аліна Гросу.

Аліна Гросу з батьками / Фото з інстаграму співачки