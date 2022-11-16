27-річна Аліна Гросу вкрай рідко публікує фото з батьками, а на тлі чуток про розрив з російським актором Романом Полянським присвятила їм цілий допис. Від початку повномасштабної війни артистка живе з сім'єю в рідних Чернівцях, і, схоже, саме мама й тато-ексдепутат витягують її з емоційної прірви після операції та втечі бойфренда до Росії.
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Аліна Гросу показала батьків в Україні
Співачка обійняла маму Ганну й батька Михайла для фото та присвятила їм віршовані рядки. Так зірка показала, що її рідні, на відміну від коханого, в Україні.
Коли батьки з тобою в такий час – безцінно. Ця мить обійм вмить зцілює серця. В найщасливішу цю намріяну хвилину не марно я живу своє життя,
– написала Аліна Гросу.
Аліна Гросу з батьками / Фото з інстаграму співачки
- Нагадаємо, у жовтні нареченого Аліни Гросу помітили в Москві. З донькою Марфою він прийшов на прем'єру фільму "Петрополіс", режисером якого є фанат війни Валерій Фокін. Він "повністю підтримує рішення керівництва РФ розпочати спецоперацію в Україні".
- Раніше за Романа Полянського заступався Павло Зібров. Він приїжджав до батьків Гросу в Чернівці й казав, що росіянину "складно знаходитися на Буковині, але він патріот України". "Дай Боже нам таких москалів побільше б, як чоловік Алінки. Він морди б'є тим, хто хоч криве слово скаже проти України", – вигороджував його співак.