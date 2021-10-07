Влад Яма з дружиною розповіли, на яку мрію їм не вистачає грошей

7 жовтня 2021 , 21:27
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Джерело:

ютуб-канал Люкс ФМ

39-річний Влад Яма – один з найпопулярніших танцівників країни. Він бере участь у багатьох рейтингових проєктах, за які отримує космічні гонорари. Однак зірка досі не заробив на найбільшу мрію сім'ї – будинок у Маямі.

У Влада Ями вистачає нерухомості в Києві – квартира і великий будинок, який служить для нього дачею. Однак подружжя мріє про оселю в Маямі, куди вони часто приїжджають взимку. 

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Ми думали будинок у Маямі купити, щоб був. Для повного щастя біля каналу,
– зізнався Влад Яма. 

За словами танцівника, їхня з дружиною мрія коштує від 600 до 800 тисяч доларів! Таку шалену суму вони поки не назбирали. Щоправда, ведучий Слава Дьомін підмітив, що квартири в Маямі коштують значно дешевше – від 100 тисяч доларів. 

"За сотку в Маямі? Це Бровари, ти переплутав", – з гумором відреагував Влад Яма. 

Нагадаємо, у січні цього року Влад Яма з сім'єю на кілька тижнів полетів у Маямі. У США вони дружно займались спортом, збирали полуницю на місцевій фермі, відвідували музей NASA і годували жирафів у зоопарку. 

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Він також додав, що для комфортного життя в Україні їм з коханою Ліліаною і сином Леоном треба 10 тисяч доларів на місяць.

"Краще 20 (тисяч доларів – ред. Showbiz 24). Так, щоб на все вистачало, але не боятися за своє життя", – пояснив Влад Яма. 

Інтерв'ю Влада Ями з дружиною Ліліаною: дивіться відео онлайн 

 

Автор: Марина Джура