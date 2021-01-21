Відомий український танцівник Влад Яма вслід за українськими селебріті вирушив на відпочинок із сім'єю, але не на Мальдіви чи в Дубаї, а в Маямі. Він показує, як активно проводить відпустку.

Відпочинок Влада Ями в Маямі

Суддя "Танців з зірками" й танцівник Влад Яма "втік" від українських морозів у теплі краї. Але він з сім'єю не вирушили, як більшість українських знаменитостей, на Мальдіви чи Дубаї, а в Маямі. Там зірка активно проводить час з сином та дружиною й ділиться кадрами в інстаграм-профілі.

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Влад Яма часто публікує різноманітні мальовничі фото, на яких зображені величезні пальми та блакитне небо.



Відпочинок Влада Ями в Маямі / Фото з інстаграму Влада Ями

Також танцівник показував, як проводить час із сім'єю. На одному з кадрів Влад, його дружина Ліліана й син Леон відпочивають на пляжі. Леон грається водними пістолетами та іншими іграшками, а Ліліана засмагає в довгій жовтій сорочці-туніці. На її обличчі чорні сонячні окуляри, натомість волосся вона зв'зала в пучок.



Відпочинок Влада Ями в Маямі / Фото з інстаграму Влада Ями

Танцівник з родиною зупинився у віллі з басейном. Також там є басейн для дітей, де з задоволенням плаває син Влада Ями з друзями.



Відпочинок Влада Ями в Маямі / Фото з інстаграму Влада Ями

Влад Яма з дружиною та сином проводять час активно: відвідують спортивний зал, гуляють різними магазинами (зокрема спортивними) та просто насолоджуються теплом.

"Погода абсолютно ідеальна і мене не покидає почуття щосекундного щастя", – зізнався танцівник.