Євген Кошовий розповів, що карантин вплинув на дохід, однак чоловік не збирається зупиняться, адже ці труднощі лише тимчасові.

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Нерухомість Євгена Кошового

Актор поділився, що має квартиру в Києві, а також заміський будинок у Київській області. Але у майбутньому він прагне здійснити мрію дружини та придбати будинок в країні, яку вона обожнює.

Ксенія мріє про будинок в Греції, на першій лінії біля моря,

– сказав Євген.

Євген також дуже любить Грецію, тому зараз активно працює, щоб невдовзі реалізувати спільну з коханою мрію.

Євген Кошовий про мрію дружини: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що землю під будівництво маєтку придбала Джамала. Артистка планує оселитися в котеджному містечку, де вже зараз мешкають її колеги – Надя Дорофєєва, Монатік, Олена Шоптенко та Анастасія Приходько.