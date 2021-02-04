Український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма разом з дружиною та сином проводить зимові канікули в США. Знаменита сім'я відправилася у музей NASA, звідки оприлюднила неймовірно красиві ролики.

Джерело: інстаграм Влада Ями

Влад Яма обожнює Сполучені Штати Америки. Він полетів туди разом із дружиною Ліліаною та сином Леоном. Сім'я відвідує різноманітні цікаві місця, насолоджується спекотною погодою та багато часу проводить разом.

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Сім'я Влада Ями в музеї NASA

Зіркова сім'я відправилася в Космічний центр імені Джона Кеннеді, що розташований у Флориді. Це цілий комплекс, що був збудований для запуску космічних апаратів та керування польотами. Центр належить NASA. Влад з коханою та первістком поки перебуває в США вирішив поїхати у цей неймовірно красивий і сучасний музей.

В інстаграм-сторіс Яма поділився, що раніше вже бував у цьому комплексі. 7 років тому він приїжджав туди разом з Ліліаною, коли Леон ще не народився. Тепер подружжя прагнуло показати цю красу й синові. Всі разом відправилися на мис Канаверал, де провели незабутній день.

Танцівник поширив багато роликів з екскурсії, проте найбільше усім запам'ятався момент, коли сім'я побачила легендарний шаттл "Атлансіс". Влад зізнався, що його дружина мріє побувати в космосі, тому дуже розчулилася, коли на власні очі побачила космічний корабель.

Влад Яма з сім'єю в музеї NASA: дивіться відео онлайн