У військовій формі та зі зброєю в руках: ексхолостяк Максим Михайлюк приєднався до ЗСУ

Герой 10 сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк опублікував фото, де зображений у військовій формі та зі зброєю в руках. Зараз чоловік служить у Збройних Силах України.

Все більше відомих чоловіків стають на захист України зі зброєю в руках. Пілот Максим Михайлюк, який також був головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк", опублікував рідкісне фото зі служби.

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Максим Михайлюк одягнув військову форму

Максим під час війни майже нічого не публікує в соціальних мережах. Тому шанувальники часто цікавляться, де зараз перебуває пілот. Днями Михайлюк поділився кадрами, де показав, що захищає Україну разом з іншими чоловіками.

Ексхолосяк поширив селфі, на якому зображений у військовій формі. Також у сторіз він поширив короткий ролик, на якому позував зі зброєю в руках. Михайлюк не розсекречує, до якого підрозділу приєднався. Однак у підписі до фото повідомив, що служить в десантно-штурмових військах України.



Максим Михайлюк у військовій формі / Фото з інстаграму чоловіка



Максим Михайлюк служить в ЗСУ / Скриншот з інстаграм-сторіз чоловіка

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