Все больше известных мужчин становится на защиту Украины с оружием в руках. Пилот Максим Михайлюк, также являвшийся главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк", опубликовал редкое фото со службы.
Смотрите также "П***йте зарабатывать деньги для армии": почему Антон Мухарский ушел с территориальной обороны
Максим Михайлюк надел военную форму
Максим во время войны почти ничего не публикует в социальных сетях. Поэтому любители часто интересуются, где сейчас находится пилот. На днях Михайлюк поделился кадрами, где показал, что защищает Украину вместе с другими мужчинами.
Эксхолосяк распространил селфи, на котором изображен в военной форме. Также в сторож он распространил короткий ролик, на котором позировал с оружием в руках. Михайлюк не рассекречивает, к какому подразделению присоединился. Однако в подписи на фото сообщил, что служит в десантно-штурмовых войсках Украины.
Максим Михайлюк в военной форме / Фото с инстаграмма мужчины
Максим Михайлюк служит в ВСУ / Скриншот из инстаграмм-сториз мужчины
Звезды в терробороне и ВСУ
- Режиссер Олег Сенцов, музыкант Андрей Хливнюк и предприниматель Леонид Остальцев воюют в Луганской области. Недавно Сенцов получил легкую контузию на фронте.
- Лидер группы O. Torvald Женя Галич также служит в Вооруженных Силах Украины. На новых снимках Женя Галич одет в форму и имеет военное снаряжение. Признался, что очень хочет сходить в душ, но его нет.
- 64-летний отец Тины Кароль может уехать из Украины, однако не делает этого. Мужчина шагнул в ряды терробороны, где обучает военному делу молодых бойцов.
- Ахтем Сеитаблаев и Алексей Тритенко в рядах ТРО станцевали под песню Stefania группы Kalush Orchestra.
- Киношный экипаж тральщика "Черкассы" теперь защищает страну в реальной жизни.
- Коля Серга вступил в ВСУ и уже долгое время находится на войне. Мужчина каждый день все больше понимает, что готов убивать российских захватчиков.