Не можуть називатися українцями, – військовий засудив Вербу та зірок, які мовчать про війну
Джерело:BespaLOVmedia
Днями в мережі спалахнув скандал між Юлією Вербою та стендап-коміком Антоном Тимошенко. Він заявив, що блогерка зовсім не поширює збори для військових. Воїн ЗСУ підтримав його позицію та розкритикував зірок, які мовчать про війну.
Військовий Денис Панченко вважає, що такі люди не заслуговують називатися українцями. У приклад він навів блогерку Юлю Вербу, яка показує в інстаграмі своє розкішне життя під час війни.
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В інтерв'ю Панченко зізнався, що не розуміє тих, хто нічого не робить, не допомагає грошима чи зборами. За його словами, відомі люди мають велику аудиторію, але вони нічого не роблять для того, щоб наблизити перемогу.
Що військовий думає про Вербу
Чи не найбільше його дивує блогерка Юля Верба, яка публічно мовчить про війну в Україні.
Я дивився інтерв'ю Тимошенка з Притулою… Реально Верба абсолютно нічого не робить. Можливо, робить це таємно. Але я погоджуюся з думкою Антона, що це потрібно робити публічно,
– заявив Панченко.
Воїн ЗСУ пояснив, що це не звузить охоплення блогерки, а навпаки – її аудиторія буде розширюватися через те, що вона допомагає військовим, а також Вербу почнуть поважати.
Позиція воїна про тих, хто мовчить про війну
Військовий додав, що так само ставиться і до інших зірок, які публічно не говорять про війну.
Якщо ти маєш можливість якось допомогти (фінансово або просто репостом), а ти навіть цього не робиш, то не заслуговуєш називатись українцем… Якщо тобі не подобається в Україні, що тебе тут тримає?,
– відповів Денис Панченко.
На його думку, після закінчення війни ці люди будуть говорити: "О, ми перемогли, ми це зробили".
Дивіться інтерв'ю з Денисом Панченком: відео
Що відомо про скандал з Юлією Вербою
- Стендап-комік Антон Тимошенко у подкасті з Сергієм Притулою згадав блогерів, які не говорять про війну. Серед них – блогерка з Івано-Франківська Юля Верба. У час війни дівчина "живе життя", а серед її публікацій немає жодного збереженого збору для військових.
- Верба не стала мовчати після хейту та відповіла їм. Блогерка заявила, що робить донати тихенько та не хвалиться тим, як допомагає війську. На її думку, показувати це світу не потрібно. Блогерка вважає, що Притула та Тимошенко лише хотіли підняти переглядів на її імені.
- Антон Тимошенко у відповідь записав нове звернення до всіх інстаграм-блогерів. Він дорікнув за позицію дівчини, що хвалиться машинами та квартирою, але не донатами. Та пояснив, чому зараз потрібно "мірятися донатами".
- Про суперечку між Юлією Вербою та Антоном Тимошенком висловилось чимало зірок. Під дописом гумориста підтримала Даша Астаф'єва, Емма Антонюк, Наріман Алієв, Женя Янович, Василь Байдак, Курган & Agregat та багато інших.