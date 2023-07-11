Підписники, дізнавшись цю новину, захейтили Юлію Вербу в соцмережі. Вони вважають, що зараз не на часі хизуватися такими дорогими покупками. 24 Канал переглянув, що в Інстаграмі постить блогерка.

До теми Відпишіться від мене нах*р, – Юля Верба відповіла на "тупий" хейт щодо купівлі авто

Юлія Верба не донатить на ЗСУ

В сторіс дівчини ви не знайдете збори про допомогу ЗСУ. Можливо, вони там і з'являться, але дуже рідко.

Після хейту в соцмережі завірусився уривок з інтерв'ю Верби, яке вона дала блогеру Дімі Вараруку 8 місяців тому. У відео Юлія відповіла на питання, чому не поширює збори на допомогу військовим.

Прості люди, знайомі дуже ображаються, але я ж не знаю, куди ці гроші підуть. Мої ж підписники можуть скинути останні 100 гривень, а це комусь піде на нову шмотку…,

– заявила Верба.

За її словами, дівчину попросили закинути в сторіс якийсь збір (ймовірно, напередодні повномасштабного вторгнення, – 24 Канал).

"Мені десь 20 людей написали, щоб скидали гроші на армію. Але я думаю, війни ж ще немає, наша країна забезпечує витрати на армію з податків. Зеленський не зробив ніякого оголошення, щоб скидали гроші на армію", – висловилася блогерка.

Юля в інтерв'ю також зазначила, що для неї під час війни нічого не змінилося, вона продовжує жити, як і жила до цього. "Я просинаюся і роблю все те саме. Але водночас змінилося все в голові, ставлення до своєї країни", – сказала Юлія.

Блогерка рекламує казино

Юлія Верба в своїх інстаграм-сторіс часто рекламує казино. Ще у 2021 році вона розповідала в інтерв’ю Раміні Есхакзай, що за це їй платять по 500 доларів за кожну рекламу.

Але я своїм підписникам в наступних сторіз кажу, що казино – це не спосіб заробітку, а спосіб розваги. Мене дивляться свідомі люди, вони мають розуміти, що це таке,

– відповіла блогерка.



Юлія Верба рекламує казино / Фото з її інстаграм-сторіс

Важливо! Казино – це точно не спосіб заробітку. Часто такі азартні ігри переростають в залежність та змушують людей влазити в борги. Недаремно багато країн заборонили цей бізнес на своїй території.

Крім того, Верба має дуже багато реклам, щодня в інстаграм-сторіс вона робить по кілька інтеграцій з магазинами.

Що постить Юлія Верба

У соцмережі блогерки немає жодного посту про війну в Україні. Юлія Верба постить лише свої фото, естетичні світлини з прикрасами чи авто, квіти або ж подорожі. Схоже, 20-річна дівчина зовсім не турбується тим, що в країні війна.

Помітно, що на її сторінці багато відвертих фото. Юля не соромиться показувати своє тіло в купальнику чи нижній білизні.



Юлія Верба в купальнику / Фото з її інстаграму

За такі відверті світлини її часто критикують:

"Який сором".

"Ніби з пор*хабу, чесно".

"Фотосесія в плейбой".

"Наче ескорт якийсь, ну чесне слово. Верба вже не та".

"Цього ж дня хлопці повернулися з полону і цілували землю. Які ж різні цінності…"

"Вона щодня виспівує та витанцьовує, навіть у дні прильотів, коли багато жертв, у дні трауру. Їй не пече та не гріє, що в країні війна".

До того ж, дівчина часто буває на відпочинку, тож показує лакшері життя. Нещодавно Верба показала пікантну фотосесію на одному з пляжів Португалії, де вона перебуває на відпочинку з подругою.



Сторінка Юлії Верби в Інстаграмі / Скриншот

Нагадаємо, що минулого місяця Юлія Верба показала підписникам свою нову квартиру в Івано-Франківську. Проте помпезний ремонт не вразив шанувальників. У мережі її захейтили та назвали це "пшонка стайлом".