Військовий Денис Панченко вважає, що такі люди не заслуговують називатися українцями. У приклад він навів блогерку Юлю Вербу, яка показує в інстаграмі своє розкішне життя під час війни.

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В інтерв'ю Панченко зізнався, що не розуміє тих, хто нічого не робить, не допомагає грошима чи зборами. За його словами, відомі люди мають велику аудиторію, але вони нічого не роблять для того, щоб наблизити перемогу.

Що військовий думає про Вербу

Чи не найбільше його дивує блогерка Юля Верба, яка публічно мовчить про війну в Україні.

Я дивився інтерв'ю Тимошенка з Притулою… Реально Верба абсолютно нічого не робить. Можливо, робить це таємно. Але я погоджуюся з думкою Антона, що це потрібно робити публічно,

– заявив Панченко.

Воїн ЗСУ пояснив, що це не звузить охоплення блогерки, а навпаки – її аудиторія буде розширюватися через те, що вона допомагає військовим, а також Вербу почнуть поважати.

Позиція воїна про тих, хто мовчить про війну

Військовий додав, що так само ставиться і до інших зірок, які публічно не говорять про війну.

Якщо ти маєш можливість якось допомогти (фінансово або просто репостом), а ти навіть цього не робиш, то не заслуговуєш називатись українцем… Якщо тобі не подобається в Україні, що тебе тут тримає?,

– відповів Денис Панченко.

На його думку, після закінчення війни ці люди будуть говорити: "О, ми перемогли, ми це зробили".

Дивіться інтерв'ю з Денисом Панченком: відео

Що відомо про скандал з Юлією Вербою