Военный Денис Панченко считает, что такие люди не заслуживают называться украинцами. В пример он привел блоггершу Юлю Вербу, которая показывает в инстаграмме свою роскошную жизнь во время войны
Интересно Часто встречаются: Оля Полякова ответила на сплетни о романе с военным Михаилом Диановым
В интервью Панченко признался, что не понимает тех, кто ничего не делает, не помогает деньгами или сборами. По его словам, у известных людей большая аудитория, но они ничего не делают для того, чтобы приблизить победу.
Что военный думает о Вербе
Больше всего его удивляет блоггерша Юля Верба, которая публично молчит о войне в Украине.
Я смотрел интервью Тимошенко с Притулой… Реально Верба совершенно ничего не делает. Может быть, делает это тайно. Но я соглашаюсь с мнением Антона, что это нужно делать публично,
– заявил Панченко.
Воин ВСУ объяснил, что это не сузит охват блоггерши, а наоборот – ее аудитория будет расширяться из-за того, что она помогает военным, а также Вербу начнут уважать.
Позиция воина о тех, кто молчит о войне
Военный добавил, что так же относится и к другим звездам, публично не говорящим о войне.
Если у тебя есть возможность как-то помочь (финансово или просто репостом), а ты даже этого не делаешь, то не заслуживаешь называться украинцем… Если тебе не нравится в Украине, что тебя здесь держит?,
– ответил Денис Панченко.
По его мнению, после окончания войны эти люди будут говорить: "О, мы победили, мы это сделали".
Смотрите интервью с Денисом Панченко: видео
Что известно о скандале с Юлией Вербой
- Стендап-комик Антон Тимошенко в подкасте с Сергеем Притулой вспомнил блоггеров, не говорящие о войне. Среди них – блоггер из Ивано-Франковска Юля Верба. Во время войны девушка "живет жизнь", а среди ее публикаций нет ни одного сохраненного сбора для военных.
- Ива не стала молчать после хейта и ответила им. Блогерка заявила, что делает тихо донаты и не хвастается тем, как помогает войску. По ее мнению, показывать это миру не нужно. Блогерка считает, что Притула и Тимошенко только хотели поднять просмотры на ее имени.
- Антон Тимошенко в ответ записал новое обращение ко всем инстаграм-блоггерам. Он упрекнул за позицию хвалящейся машинами и квартирой девушки, но не донатами. Но объяснил, почему сейчас нужно "мериться донатами".
- О споре между Юлией Вербой и Антоном Тимошенко высказалось немало звезд. Под сообщением юмориста поддержали Даша Астафьева, Эмма Антонюк, Нариман Алиев, Женя Янович, Василий Байдак, Курган & Agregat и многие другие.