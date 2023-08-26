Після того, як Юля Верба відреагувала на критику Сергія Притули й Антона Тимошенка в її бік, стендап-комік записав відео, в якому обґрунтував думку – чому донатити потрібно публічно. У мережі розпочалось бурхливе обговорення теми.
Зверніть увагу Це ваша робота, – Антон Тимошенко емоційно звернувся до Верби, яка не хвалиться донатами
Які зірки відреагували
Під останнім дописом Антона Тимошенка близько 3 тисячі коментарів. Там висловилися й українські зірки – гумориста підтримала Даша Астаф'єва, Емма Антонюк, Наріман Алієв, Женя Янович, Василь Байдак, Курган & Agregat та багато інших.
Раміна Есхакзай розповіла, що отримувала від Юлі Верби по 10 тисяч гривень, але з Антоном погодилась.
Юля мені особисто кидала на банки зборів по 10000 грн. Якби я не побачила це, вона б не сказала. Але я погоджуся з тим, що слід показувати реальність війни частіше за покупки. І це питання до відомих людей є актуальним,
– зауважила блогерка.
- Даша Астаф'єва підтримала Антона: "Най би всі були такі як ти";
- Павло Вишебаба: "База";
- Влад Шевченко: "Антон заслужено може взяти собі той Оскар з полички в номінації "Найкращий розʼяснювальний текст"".
Чимало коментарів не обходилися без іронії й гумору:
- Володимир Дантес: "Ж*пам в басейні – лайк";
- Наріман Алієв: "Голосую за блог Антона Тимошенка";
- Женя Янович: "Тихо поставлю лайк цьому відео, тихо напишу коментар і тихенько зроблю репост".
Хто відреагував / Скриншот з інстаграму
З чого все почалося
- Стендап-комік Антон Тимошенко у подкасті з Сергієм Притулою згадав блогерів, які лише "блогерять" – серед них івано-франківська інфлюенсерка Юля Верба. У час війни дівчина "живе життя", а серед її публікацій та сторіз нема жодного збереженого збору для військових, що обурило Тимошенка та Притулу.
- Юлія Верба відповіла їм та заявила, що робить донати тихенько та не хвалиться тим, як допомагає війську. На її думку, донат має бути буденною та "тихенькою" справою, а показувати це світу не потрібно. Блогерка вважає, що Притула та Тимошенко лише хотіли підняти переглядів на її імені.
- Антон Тимошенко у відповідь записав звернення не лише до неї, а всіх інстаграм-блогерів. Він дорікнув за позицію дівчини, що можна хвалитися машинами та квартирою, але не донатами. Та пояснив, чому зараз потрібно "мірятися донатами" і показувати їх своїй аудиторії.