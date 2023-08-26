Після того, як Юля Верба відреагувала на критику Сергія Притули й Антона Тимошенка в її бік, стендап-комік записав відео, в якому обґрунтував думку – чому донатити потрібно публічно. У мережі розпочалось бурхливе обговорення теми.

Зверніть увагу Це ваша робота, – Антон Тимошенко емоційно звернувся до Верби, яка не хвалиться донатами

Які зірки відреагували

Під останнім дописом Антона Тимошенка близько 3 тисячі коментарів. Там висловилися й українські зірки – гумориста підтримала Даша Астаф'єва, Емма Антонюк, Наріман Алієв, Женя Янович, Василь Байдак, Курган & Agregat та багато інших.

Раміна Есхакзай розповіла, що отримувала від Юлі Верби по 10 тисяч гривень, але з Антоном погодилась.

Юля мені особисто кидала на банки зборів по 10000 грн. Якби я не побачила це, вона б не сказала. Але я погоджуся з тим, що слід показувати реальність війни частіше за покупки. І це питання до відомих людей є актуальним,

– зауважила блогерка.

Даша Астаф'єва підтримала Антона: "Най би всі були такі як ти";

Павло Вишебаба: "База";

Влад Шевченко: "Антон заслужено може взяти собі той Оскар з полички в номінації "Найкращий розʼяснювальний текст"".

Чимало коментарів не обходилися без іронії й гумору:

Володимир Дантес: "Ж*пам в басейні – лайк";

Наріман Алієв: "Голосую за блог Антона Тимошенка";

Женя Янович: "Тихо поставлю лайк цьому відео, тихо напишу коментар і тихенько зроблю репост".

Хто відреагував / Скриншот з інстаграму

З чого все почалося