На війні загинув кум Alyona Alyona: "Батьки дали життя, а рашисти забрали"

13 квітня 2022 , 11:57
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Джерело:

інстаграм Alyona Alyona

Реперка Alyona Alyona розповіла про втрату. Її кум, який боровся з російськими окупантами, віддав своє життя за Україну. Він загинув 12 квітня.

Відома на весь світ Alyona Alyona не розкрила ім'я кума, не показала його фото. Вона лише з болем зізналася, що життя чоловіка забрали рашисти.  

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Від сьогодні мій кум на небі. Він мужньо захищав Україну. Батьки дали йому життя, а рашисти забрали. Нехай горять у пеклі,
– написала Alyona Alyona в інстаграм-сторіс. 

Скриншот з інстаграму Alyona Alyona

Нагадаємо, сама реп-виконавиця через війну перебралася до батьків у село Баришівка Київської області. Там Alyona Alyona активно волонтерила – плела сітки, збирала ліки, а наприкінці березня  повернулася до музики

Хто з зірок втратив близьких через війну з Росією 

  • Ведучий тревел-шоу "Орел і решка" Андрій Бєдняков втратив маму. Жінка померла в окупованому Маріуполі, бо хворіла та "слабшала з кожним вибухом". 
  • Друга Колі Сєрги з "Орла і решки" вбили в Бучі. Він не був військовим. За словами зірки, Алік вийшов з бомбосховища 18 березня, а його тіло знайшли лише на початку квітня, під час "зачистки" Київщини. 
Автор: Марина Джура