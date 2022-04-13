На війні загинув кум Alyona Alyona: "Батьки дали життя, а рашисти забрали"

Реперка Alyona Alyona розповіла про втрату. Її кум, який боровся з російськими окупантами, віддав своє життя за Україну. Він загинув 12 квітня.

Відома на весь світ Alyona Alyona не розкрила ім'я кума, не показала його фото. Вона лише з болем зізналася, що життя чоловіка забрали рашисти.

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Від сьогодні мій кум на небі. Він мужньо захищав Україну. Батьки дали йому життя, а рашисти забрали. Нехай горять у пеклі,

– написала Alyona Alyona в інстаграм-сторіс.

Скриншот з інстаграму Alyona Alyona

Хто з зірок втратив близьких через війну з Росією

Ведучий тревел-шоу "Орел і решка" Андрій Бєдняков втратив маму. Жінка померла в окупованому Маріуполі, бо хворіла та "слабшала з кожним вибухом".

втратив маму. Жінка померла в окупованому Маріуполі, бо хворіла та "слабшала з кожним вибухом". Друга Колі Сєрги з "Орла і решки" вбили в Бучі. Він не був військовим. За словами зірки, Алік вийшов з бомбосховища 18 березня, а його тіло знайшли лише на початку квітня, під час "зачистки" Київщини.