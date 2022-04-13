Известная на весь мир Alyona Alyona не раскрыла имя кума, не показала его фото. Она только с болью призналась, что жизнь мужчины унесли рашисты.

Читайте также Дзидзьо растрогал фото с другом, которого ранили на Яворовском полигоне возле Львова

С сегодняшнего дня мой кум на небе. Он мужественно защищал Украину. Родители дали ему жизнь, а рашисты забрали. Пусть горят в аду,

– написала Alyona Alyona в инстаграм-сторис.

Скриншот из инстаграма Alyona Alyona

Напомним, сама рэп-исполнительница из-за войны перебралась к родителям в село Барышевка Киевской области. Там Alyona Alyona активно волонтерила – плела сетки, собирала лекарства, а в конце марта вернулась в музыку .

Кто из звезд потерял близких из-за войны с Россией