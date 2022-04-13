Відома на весь світ Alyona Alyona не розкрила ім'я кума, не показала його фото. Вона лише з болем зізналася, що життя чоловіка забрали рашисти.

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Від сьогодні мій кум на небі. Він мужньо захищав Україну. Батьки дали йому життя, а рашисти забрали. Нехай горять у пеклі,

– написала Alyona Alyona в інстаграм-сторіс.

Скриншот з інстаграму Alyona Alyona

Нагадаємо, сама реп-виконавиця через війну перебралася до батьків у село Баришівка Київської області. Там Alyona Alyona активно волонтерила – плела сітки, збирала ліки, а наприкінці березня повернулася до музики.

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