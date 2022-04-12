З Романом Дзідзьо пропрацював 15 років. Він допомагав співаку зі звуком та світлом на концертах, а в перші дні війни пішов добровольцем. "Русскій мір" накрив чоловіка на Яворівському полігоні, що за 60 кілометрів від Львова. Він отримав три осколкові поранення, але лікарі його врятували.

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Михайло Хома, справжнє ім'я Дзідзьо, навідав Романа у лікарні у Львові. Він подякував Богу, хірургу та медикам, завдяки яким його друг живий і вже стає на ноги.

Боже, дякую за Ромчика, дякую тобі за мого друга. Дякую всім лікарям, сестричкам. Слава Україні,

– написав розчулений Дзідзьо.

Дзідзьо з другом Романом, пораненим на Яворівському полігоні / Фото з інстаграму артиста

Тут детальніше "Треба дістати третій осколок": друга Дзідзьо важко поранили на Яворівському полігоні

На зворушливе фото товаришів відреагували фанати Дзідзьо. Вони побажали захиснику міцного здоров'я: