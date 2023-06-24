Мобілізований Віталій Козловський показав своє військове навчання: перше відео з полігону

Український співак Віталій Козловський нещодавно отримав повістку та мобілізувався до ЗСУ. Артист отримав військову форму і тепер проходить навчання. Віталій поділився з підписниками відео з полігону.

Ми вже розповідали, як мережа відреагувала на мобілізацію Козловського. Хтось з шанувальників привітав його з мужнім рішенням, а хтось вважає, що співаку не місце в лавах ЗСУ.

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Віталій на особистій сторінці в Інстаграмі опублікував відео з навчань. Кадри зняла бригада швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж", куди і мобілізували артиста.

На відео співак вивчає бойову зброю, навчається стрільбі, а також опановує навички першої медичної допомоги.

Полігон – це можливість: вивчити зброю, навчитися нею користуватися, покладатися на побратимів, щоб не сталося!,

– сказав у відео Віталій.

За його словами, ще один обов'язковий пункт бойової підготовки – викопати і правильно замаскувати окоп. Співак із цим завданням упорався.

Віталія Козловського мобілізували: головне

Ще 13 червня Віталій повідомив, що йому прийшла повістка. Як з'ясувалося, це була вже мобілізаційна повістка з подальшим направленням до військової частини, тобто після проходження медичного обстеження.

За тиждень Козловський вийшов на зв'язок із шанувальниками вже у військовій формі та з автоматом в руках. "Раніше моєю зброєю був мікрофон. Тепер моя зброя ось – справжня", – заявив артист.

Відомо, що Віталій Козловський вступив до бригади нацгвардії "Рубіж". Це одна з бригад, що входить до складу Гвардії наступу. Цю інформацію підтвердило МВС України.

До слова, нещодавно Дмитро Дікусар, який вже більше року служить в ЗСУ, потрапив до лікарні з серйозним захворюванням. За кілька днів хореограф вийшов на зв'язок, показав своє фото та зізнався, що вже повернувся на фронт.