Напередодні Козловський зняв коротке відео, де показався зі зброєю. Стало відомо, що співак й артист офіційно став військовим.
До теми Пропагандисти поширили фейк про ізраїльський паспорт Олени Зеленської: на фото купу помилок
Ця новина здивувала його шанувальників та зіркових колег. Віталій наголосив, що тепер його життя зміниться, хоч він і хвилюється через це.
В моєму житті настає новий етап… Раніше мені стилісти підбирали одяг, а зараз я вже отримав свою військову форму. Я офіційно став військовим, адже маю свій військовий квиток – не знаю, радіти цьому чи плакати. Наступна станція – полігон,
– повідомив Козловський.
Українці в мережі бурхливо відреагували на новий статус співака. Хтось вітає його з мужнім рішенням, а хтось вважає, що співаку не місце в лавах ЗСУ.
Зокрема, зіркова колега Раміна Есхакзай, з якою Козловський колись перебував у фіктивних відносинах, теж прокоментувала мобілізацію співака: "Я тебе вітаю. Твоя фізична підготовка та розсудливість допоможуть тобі на тренуваннях, щоб потім пачками косити п****в. Пишаюсь твоїм вибором".
Підтримали Козловського також й інші артисти. Співачка Ольга Цибульська подякувала Віталіку за захист. А комік Юрій Ткач зазначив, що Козловський – крутий і він пишається знайомством з ним.
Багато шанувальники висловили захоплення артистом та подякували йому за таку позицію:
- "Батько вами би пишався і дуже хвилювався. Він вас оберігає, я реву, як мама сина. Бережи вас боже".
- "Таке відео, я розревілась, приймаю твій вибір, і молитимусь, так чекатиму зустрічі тепер".
- "Віталій, великий респект вашій мужності та громадській позиції! Чекаємо з перемогою, ми зробили разом багато гарних справ і повинні ще багато зробити".
- "Дякую вам за те, що бороните нашу державу. Це дуже сильно".
- "Успіхів та перемоги усім нам!!! Чекатимемо вашого повернення".
- "Пишаюсь такими людьми!!!! Не всі готові морально та фізично до війни!"
Проте не обійшлося у соцмережах і без жартів щодо мобілізації Козловського. Деякі коментатори процитували старий хіт артиста для жарту: "Ця людина просто зараз робить ворогам піна коладу".
Також знайшлися й ті фанати, яких засмутила новина про Віталія:
- "Не розумію, чому так. Коли ви можете більше дати Україні – і моральну, і матеріальну підтримку. Я не знаю, для чого це потрібно. Бережи вас Бог".
- "У який страшний час ми живемо. Чому талановитий чоловік, народжений для того, щоб бути зіркою, йде на війну?"
До слова, відомо, що Віталій Козловський вступив до бригади нацгвардії "Рубіж". Це одна з бригад, що входить до складу Гвардії наступу. Цю інформацію підтвердило МВС України.