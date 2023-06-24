Мы уже рассказывали, как сеть отреагировала на мобилизацию Козловского. Кто-то из поклонников приветствовал его с таким мужественным решением, а кто-то считает, что певцу не место в рядах ВСУ.

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Виталий на личной странице в Инстаграмме опубликовал видео с учений. Кадры сняла бригада быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж", куда и мобилизовали артиста.

На видео певец изучает боевое оружие, учится стрельбе, а также овладевает навыками первой медицинской помощи.

Полигон – это возможность: выучить оружие, научиться им пользоваться, полагаться на собратьев, чтобы не произошло!

– сказал в видео Виталий.

По его словам, еще один обязательный пункт боевой подготовки – выкопать и правильно замаскировать окоп. Певец с этой задачей справился.

Виталия Козловского мобилизовали: главное

Еще 13 июня Виталий сообщил, что ему пришла повестка. Как выяснилось, это была уже мобилизационная повестка с последующим направлением в воинскую часть, то есть после прохождения медицинского обследования.

Через неделю Козловский вышел на связь с поклонниками уже в военной форме и с автоматом в руках. "Раньше моим оружием был микрофон. Теперь мое оружие вот – настоящее", – заявил артист.

Известно, что Виталий Козловский вступил в бригаду нацгвардии "Рубеж". Это одна из бригад, входящих в состав Гвардии наступления. Эту информацию подтвердило МВД Украины.

К слову, недавно Дмитрий Дикусар, который уже больше года служит в ВСУ, попал в больницу с серьезным заболеванием. Через несколько дней хореограф вышел на связь, показал свое фото и признался, что уже вернулся на фронт.