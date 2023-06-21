Співак і музикант Віталій Козловський минулого тижня повідомив, що отримав повістку. Сьогодні він вийшов на зв'язок з фанами.

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Віталій Козловський записав перше відео

Артист опублікував чорно-біле відео, де позує у військовій формі, схоже, на тлі лісу. Він поділився, що раніше мав іншу зброю. Натомість тепер у його руках автомат.

Раніше моєю зброєю був мікрофон. Тепер моя зброя ось – справжня зброя, якою можна утилізувати ворога.

Віталій Козловський зі зброєю: відео

Віталій Козловський не повідомив, де зараз перебуває та чим займається. Ймовірно, артист на військовому вишколі.