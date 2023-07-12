У польових умовах та з котиками: Віталій Козловський показав, як живе під час бойової підготовки

Минулого місяця Віталія Козловського мобілізували до ЗСУ. Вже понад два тижні співак проходить навчання з бригадою Нацгвардії. Тепер він показав, в яких умовах живе під час бойової підготовки.

Козловський час від часу ділиться у соцмережі кадрами з навчань. Тепер 38-річний артист показав у Інстаграм-сторіс свій "польовий" дім.

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Музикант опублікував короткий ролик, на якому можна побачити, в яких умовах він живе. Зокрема, Козловський сидів у великий намет з ліжками та устеленою піддонами підлогою.



Віталій Козловський на навчаннях / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Цікаво, що у наметовому таборі разом з військовими живе багато котиків, які створюють відчуття затишку навіть у польових умовах. Так, на кадрах можна побачити трьох "бойових" кошенят, які оточили Козловського.



Котики в наметі мобілізованого Козловського / Скриншот з його інстаграм-сторіс

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