11 липня Володимир та Олена Зеленські прибули у Вільнюс, де розпочався саміт НАТО. Президент виступив на центральній площі міста з потужною промовою та підняв прапор з Бахмуту.

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Олена Зеленська у вишиванці

Перша леді супроводжувала президента в ефектному образі. Вона обрала кремову вишиванку від українського бренду GUNIA Project, вишиту вручну чорними нитками. Оригінальний крій вбрання відображає силует традиційної борщівської вишиванки, а орнамент натхненний мальованими гуцульськими кахлями.

Латунний ґудзик у вигляді серця та крайка з пухнастими помпонами довершили образ. Олена Зеленська також поєднала вишиванку з чорними прямими штанами.



Зеленські у Литві / Фото з інстаграму першої леді

Зауважимо, на промову президента Зеленського відреагували з оваціями та захопленням. Усі присутні підтримували його гучними вигуками. Лідер країни завершив виступ словами "Слава Україні! Слава Литві!", що теж спричинило фурор.

Наступний образ у синьому костюмі

Після виступу президента та першу леді запросили на урочисту вечерю у Президентському палаці. З цієї нагоди Олена Зеленська змінила вишиту сорочку на образ у небесно-синьому костюмі від українського бренду Litkovskaya.

Це вишукане вбрання оригінального крою, що складається з жакета та довгої спідниці. Їх прикрашають вишиті пташки. Бежеві туфлі та прикраси від Poche Jewelry завершили другий аутфіт дружини президента.