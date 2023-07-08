Нагадаємо, що Козловський служить у бригаді швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж". 8 липня він опублікував нове відео з навчань у своєму інстаграмі.

До теми Від довгого волосся і бороди до армійського стилю: як змінився Козловський після мобілізації

Козловський зняв ролик зі своїми побратимами. Спочатку він сам звернувся до підписників та наголосив, що його навчання ще тривають.

Привіт, друзі. Навчання тривають. Хочу сказати, що Крим – Україна. Росіянам – глина. Путін – х...йло. Перемога за нами!,

– відповів Віталій.

У підписі він додав, що українці мають шануватися, бо нас обʼєднує одна велика мрія.

Згодом у ролику Козловського з'явилися його побратими. Зокрема, співак показав кадри під час шикування. Вони всі вигукували українські гасла.

Що відомо про мобілізацію Козловського: коротко