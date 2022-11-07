Козловський здружився з Позитивом і висміяв Потапа, який заочно вступив у тероборону

У серпні Віталій Козловський і Позитив літали в Лос-Анджелес на благодійний івент до Дня Незалежності України. Як з'ясувалося, ця поїздка їх дуже зблизила. Тож співак заявив, що репер кращий за Потапа, який записався в добровольці з Іспанії.

37-річний Віталій Козловський поділився, що війна "повідрубувала" деяких людей з близького оточення й подарувала нових друзів. Один з них – це Позитив, з яким він не дуже спілкувався до війни. Артист назвав його "нормальним мужиком" і натякнув, що Потап не такий.

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Козловський похвалив Позитива і висміяв Потапа

"Для мене став сьогодні близьким у плані спілкування і по духу Позитив. У нього така сама позиція, такі самі погляди. Ми зрозумілі одне одному, тому що він, як і я, не виїжджав нікуди, жив тут у столиці й робив максимум, що міг. Тому він для мене сьогодні є дуже зрозумілий", – розхвалив репера Віталій Козловський.

Він також не проґавив нагоди порівняти Позитива з Потапом, який зганьбився заявою про заочний вступ до тероборони. Ім'я продюсера співак не назвав, але очевидно, що мав на увазі саме його.

Він (Позитив, – 24 канал) не вимахується, нічого не зображає, не розказує, що записався в ТрО заочно. То смішно навіть говорити,

– покепкував Віталій Козловський.

Як Потап оскандалився заявою про тероборону