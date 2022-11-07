Козловський здружився з Позитивом і висміяв Потапа, який заочно вступив у тероборону
Джерело:Новини.LIVE
У серпні Віталій Козловський і Позитив літали в Лос-Анджелес на благодійний івент до Дня Незалежності України. Як з'ясувалося, ця поїздка їх дуже зблизила. Тож співак заявив, що репер кращий за Потапа, який записався в добровольці з Іспанії.
37-річний Віталій Козловський поділився, що війна "повідрубувала" деяких людей з близького оточення й подарувала нових друзів. Один з них – це Позитив, з яким він не дуже спілкувався до війни. Артист назвав його "нормальним мужиком" і натякнув, що Потап не такий.
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Козловський похвалив Позитива і висміяв Потапа
"Для мене став сьогодні близьким у плані спілкування і по духу Позитив. У нього така сама позиція, такі самі погляди. Ми зрозумілі одне одному, тому що він, як і я, не виїжджав нікуди, жив тут у столиці й робив максимум, що міг. Тому він для мене сьогодні є дуже зрозумілий", – розхвалив репера Віталій Козловський.
Він також не проґавив нагоди порівняти Позитива з Потапом, який зганьбився заявою про заочний вступ до тероборони. Ім'я продюсера співак не назвав, але очевидно, що мав на увазі саме його.
Він (Позитив, – 24 канал) не вимахується, нічого не зображає, не розказує, що записався в ТрО заочно. То смішно навіть говорити,
– покепкував Віталій Козловський.
Як Потап оскандалився заявою про тероборону
- У першому після повернення з-за кордону інтерв'ю Потап заявив, що рвався на фронт, на передову, але батько його відмовив, тож він "записався в тероборону заочно" та поїхав світом з концертами.
- Після насмішок і тролінгу Колі Сєрги репер показав контракт добровольця, де зазначено, що до тероборони він вступив 7 березня 2022 року, тобто тоді, коли сидів в Іспанії.
- Лідер гурту Kozak System Іван Леньо сказав, що йому "смішно і гидко" від витівки Потапа. "Потап достатньо хитра людина, яка може і вашим, і нашим. От він як і був таким, таким і залишився... Доросла людина, міг би такого хоча б не казати. Сиди тихо і взагалі не висовуйся", – коментував музикант.
- Тоді як Настя Приходько вважає, що в Україну репер повернувся лише тому, що "почалися зйомки шоу на одному з каналів". Схоже, мовилося про 12 сезон "Голосу країни", де Потап у кріслі тренера.