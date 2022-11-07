37-летний Виталий Козловский поделился, что война "отрубила" некоторых людей из близкого окружения и подарила новых друзей. Один из них – это Позитив, с которым он не слишком общался до войны. Артист назвал его "нормальным мужиком" и намекнул, что Потап не таков.
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Козловский похвалил Позитива и высмеял Потапа
"Для меня стал сегодня близким в плане общения и по духу Позитив. У него такая же позиция, такие же взгляды. Мы понятны друг другу, потому что он, как и я, не уезжал никуда, жил здесь в столице и делал максимум, что мог. Поэтому он для меня сегодня очень понятен", – расхвалил рэпера Виталий Козловский.
Он также не упустил случая сравнить Позитив с Потапом, который опозорился заявлением о заочном поступлении в терроборону. Имя продюсера певец не назвал, но очевидно, что подразумевал именно его.
Он (Позитив, – 24 канал) не вымахивается, ничего не изображает, не рассказывает, что записался в ТрО заочно. Так смешно даже говорить,
– посмеялся Виталий Козловский.
Как Потап оскандалился заявлением о терробороне
- В первом по возвращении из-за границы интервью Потап заявил, что рвался на фронт, на передовую, но отец его отговорил, поэтому он "записался в терроборону заочно" и поехал по миру с концертами.
- После насмешек и троллинга Коли Серги рэпер показал контракт добровольца, где указано, что в терроборону он вступил 7 марта 2022 года, то есть тогда, когда сидел в Испании.
- Лидер группы Kozak System Иван Леньо сказал, что ему "смешно и противно" от выходки Потапа. "Потап достаточно хитрый человек, который может и вашим, и нашим. Вот он как был таким, таким и остался... Взрослый человек мог бы такого хотя бы не говорить. Сиди тихо и вообще не высовывайся", – комментировал музыкант.
- В то время как Настя Приходько считает, что в Украину рэпер вернулся лишь потому, что "начались съемки шоу на одном из каналов". Похоже, говорилось о 12 сезоне "Голоса страны", где Потап в кресле тренера.