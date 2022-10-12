Ігор Кондратюк давно не цікавиться творчістю Віталія Козловського, однак артист досі винен йому значну суму грошей. Продюсер розповів, якого українського музиканта він вважає талановитішим за експідопічного.
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Ігор Кондратюк висловився про Павла Табакова
Кондратюк познайомився з Козловським на проєкті "Шанс". Там також був музикант зі Львова – Павло Табаков. Зараз артист має власну творчу школу, ставить дитячі мюзикли, які досить популярні серед львів'ян і гостей міста, особливо у різдвяний період. Продюсер вважає, що Табакову "немає рівних".
Його пісні кращі, ніж у Віталія. Паша пише дитячі різдвяні мюзикли, які популярні у Львові. З точки зору музичного фаху Табакову нема рівних серед всіх переможців даного проєкту,
– висловився Кондратюк.
Що відомо про Павла Табакова
- Павло Табаков не лише виконавець, а й автор пісень.
- У 2005 році Павло брав участь у проєкті "Шанс". Тоді йому вдалося посісти перше місце.
- У 2012 році він прийшов на "Голос країни", де також здобув перемогу.
- У Львові артист відкрив "Творчу школу Павла Табакова", де навчаються діти.
- Вихованці цієї школи часто виступають разом з Павлом на концертах, долучаються до різних заходів, які проводять у місті.