Козаченько слово тримає, – Козловський офіційно став військовим і поповнив бригаду Нацгвардії

Співак Віталій Козловський офіційно став військовим. Він вступив до бригади "Рубіж" Гвардії наступу.

Учора Віталій Козловський зняв коротке відео, де показався зі зброєю. Стало відомо, що співак й артист офіційно став військовим.

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Віталій Козловський офіційно став військовим

Музикант з'явився у ще одному відео, де розповів, що робить останні кроки як цивільний. Далі він у кадрі показує свій військовий квиток та жетон.

Роблю свої останні кроки як цивільний. Далі – полігон. Далі моє життя зміниться. Сказати, що я переживаю – це нічого не сказати. Але настає новий етап. Я офіційно став військовим, маю свій військовий квиток. Раніше мені стилісти підбирали одяг, а зараз я отримав свою військову форму,

– повідомив Козловський.

Віталій Козловський – військовий: відео

Пресофіцер Бригади швидкого реагування Національної гвардії України Харитон Старський натякнув, що Віталій Козловський став до лав бригади НГУ "Рубіж". Це одна з бригад, що входить до складу Гвардії наступу. Цю інформацію підтвердило МВС України.

Що вам сказати, друзі. Козаченько слово тримає, отримав повістку – пішов у армію. Дали АК та й відправили на полігон (навіть з потяга в Нацгвардію знімать не довелося), – поділився Старський.



Козловський і Старський / Фото з фейсбуку

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