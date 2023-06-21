Для дівчат було несподіванкою побачити тата, оскільки вони не знали, що він на декілька днів повернувся у Київ. У столицю захисник приїхав, щоб виконати одне з завдань керівництва.

Важливо Положинський висловився про можливість законно "відкупитися" від мобілізації: "Не разова акція"

Як пройшла зустріч дітей Марічки Падалко з батьком

Марія та Катерина поверталися додому, де на вокзалі їх повинні були зустріти мама та брат. Втім, несподівано, в натовпі дівчата побачили свого батька Єгор Соболєва, який з перших днів великої війни служить в ЗСУ. Як повідомила Марічка Падалко, її чоловік у робочих питаннях приїхав до Києва на два дні.

Дівчата 8 місяців не бачили батька. Вони знали, що на вокзалі в Києві ми зустрінемо їх із Міхою, але навіть не здогадувалися, що Єгора вчора викликали до Києва буквально на два дні забрати дрони,

– пояснила телеведуча.

Зазначимо, що Єгор Соболєв брав участь у боях за Ірпінь ще на початку повномасштабного вторгнення. У квітні 2022 року він зробив сім'ї сюрприз, приїхавши додому. З того часу захисник майже не з'являвся на публіці та не розповідав про службу. Наразі невідомо, на якому напрямку він захищає Україну.