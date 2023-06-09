Український ведучий та військовий Даніель Салем опублікував щемливе відео на особистій сторінці. Цей ролик був знятий у Херсоні, де зараз перебуває ресторатор.

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Даніель Салем допоміг евакуювати українців

У відео видно, як Даніель Салем допоміг з евакуацією жителів Херсону. Там зібрані й інші кадри з Херсонської області – як рятуються люди та не забувають дбати про тварин.

На тлі звучить вірш, який написала Lida Lee після підриву Каховської ГЕС.

Даніель Салем допомагає з евакуацією: відео

Українці не пройшли повз щемливого відео. Вони залишають коментарі з підтримкою та захопленням незламним духом народу:

"Як я щаслива, що ці люди з нашої землі! Яке то щастя мати таку націю! Дякую невпинно";

"Найкраща нація";

"Плачу… Ми неймовірний народ, ми найкраща нація. Бог з нами, ми переможемо. Вам безмежно дякую за все, що ви робите";

"Боже, бережи моїх людей і наших героїв! Слава ЗСУ! Слава Україні!";

"Боже допоможи нашим людям витримати все. Бережіть себе".

Зауважимо, Тіна Кароль також долучилась до допомоги постраждалим через підрив Каховської ГЕС. Вона разом зі своїм фондом закупила човни, штани-броди, жилети, які надіслала в Херсонську область.