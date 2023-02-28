Нагадаємо, що Віталій Козловський має сестру, яка досі живе в Москві. Спочатку вона підтримала його, але не говорила про війну, але після останнього дзвінка співак припинив спілкування з цими родичами.

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Артист зізнається, що після трагедії у Дніпрі родичі шокували його своїм вчинком, після якого він почав їх зневажати.

Я не сприймаю їх взагалі. Для мене це люди, у яких замість голів свинячі морди, вони не вміють відчувати, співчувати,

– заявив Козловський.

Співак розповів, що після того, як у будинок у Дніпрі вручила російська ракета, до нбого зателефонувала сестра Лєна з Москви. "Я б не взяв слухавку в інший день, але подумав, що вона телефонує, аби підтримати та поспівчувати", – пригадує Козловський.

Насправді ж телефонував чоловік сестри, який родом зі Львівщини. Козловський почав розповідати, що російські окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі, що загинули люди, але той лиш попросив це не обговорювати, щоб "зберегти сімейний зв'язок".

В той час Віталій Козловський зрозумів, що родичі напилися і знайшли в собі сили зателефонувати. "Краще б вони того не робили", – додав він.

В кінці розмови чоловік сестри просто шокував Козловського – почав заявляти, що Росія переможе.

У кінці він сказав: "Росія переможе". Я просто в ступорі слухав те, що він говорить. Мені було, як шкребком по серцю. Я не пам'ятаю, як я закінчив ту розмову: чи я їх послав, чи поклав слухавку. Мене тоді трясло. Я був шокований,

– пригадує артист.

Раніше Віталій Козловський заявляв, що послав усіх тих, з ким спілкувався з Росії до війни. “Я радикально налаштований стосовно якихось українських поглядів. Я ніколи не був настільки патріотом, наскільки є сьогодні. Ніколи не був таким свідомим українцем, як я став під час війни", – заявив артист.