До повномасштабної війни у Віталія Козловського були теплі стосунки зі старшою сестрою – донькою тата від попередніх стосунків. Однак після 24 лютого все змінилося – жінка та її чоловік колишній військовий показали свої справжні обличчя.

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Як до війни ставиться сестра Козловського

У перші дні війни старша сестра зателефонувала співаку зі словами: "Віталік, що у вас там?"

Я дуже емоційно, наскільки в той момент було можливо, розповів, що нас бомблять, тут вмирає багато людей, вмирають діти, тут повний треш. Я почав їх закликати: "Люди, щось робіть! Будь ласка, виходьте на площі, кричіть про це, зупиняйте цю війну. путін – вбивця, терорист, він вбиває нас, вбиває українців",

– розповів Віталій Козловський.

Однак він відчув, що після цих закликів сестра з чоловіком "зам'ялися, пауза була". У пам'ять про батька, який помер у серпні 2021 року, сваритися з ріднею артист не став, але спілкування не продовжив.

Важливо! У квітні Віталій Козловський розповідав, що цілих 10 днів намагався достукатися до сестри з Москви, а потім "прокляв і послав куди подалі".

Чому племінник Козловського хоче втекти з росії

З племінником з Москви Козловський не спілкувався цілий рік, але нещодавно він об'явився. Як з'ясувалося, хлопець, якого звати Валерій, телефонував зірковому дядьку, щоб підтримати його й Україну, в якій сам народився.

"Він каже: "Мені дуже прикро за все те, що зараз відбувається в моїй країні. Я з мамою іноді говорю, вона щось розуміє, якось піддається, але потім проходить час і все, знову все спочатку треба проходити. Я тут не можу жити. По-перше, не можу жити, тому що вони тут усі дійсно зомбі, вони піддаються телебаченню і тій пропаганді, вони не розуміють", – пригадав Віталій Козловський слова племінника.

Так, юнак хоче виїхати з росії, однак до якої країни – не зізнається.

Повне інтерв'ю Віталія Козловського: дивіться відео онлайн (про родичів з росії – на 20:30)