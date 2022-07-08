Відомий український співак Віталій Козловський змінився з початку війни. Він також розповів, що ці зміни почались після смерті його тата.

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Віталій Козловський про помилки минулого

Я до війни робив багато помилок і речей, які ніяким чином не вписуються до життя львів'янина. Жив якимось несвідомим життям, таке враження, що жив у рожевих окулярах. Після того, як минулого року помер тато, мені стало дуже соромно за багато моїх вчинків, які я робив не думаючи,

– зізнався виконавець.

Зокрема, Віталій Козловський згадав, як їздив до росії та ходив на інтерв'ю до скандальної Сніжани Єгорової. Тоді вона запитувала його про утиски російськомовних у Львові.

"Це поїздка на 9 травня у москву. Ну дебіл. Це не тому, що я такий злий чи жадібний і хочу грошей побільше заробити. Це просто тому, що я взагалі про це не думав. Я поперся якогось хр*на на інтерв'ю до Сніжани Єгорової. Це кончена особистість, навіть не особистість, це просто **анута людина. Я ж людина довірлива і відкрита дуже, а вона запитала мене таке, за яке мені від багатьох львів'ян прилітало, А їй, промосковській шльондрі, це розповів", – згадав артист.

Зауважимо, після виступу в росії виступи Віталія Козловського почали скасовувати, а його пісні зникли з радіостанцій. Тепер артист розуміє, за що й чому отримав такий "ляпас" від українців, але раніше це його дивувало.

Втрата батька дуже змінила світобачення Козловського: "Пройшло десь 40 днів, я дуже по іншому почав відчувати життя і свої вчинки. Я зрозумів, що спочатку треба подумати, а потім говорити, робити. Бо як мінімум, це може когось образити. І я розумію, що я своїми вчинками ображав людей, які вірили в мене, яким я міг подобатись. Оця відповідальність була затуманена. Сьогодні я багато чого зрозумів і мені дуже приємно, що багато наших колег після 24 числа збагнули і зрозуміли і стали більш свідомими у своїх вчинках".

Повне інтерв'ю з Віталієм Козловським: дивіться відео

Як війна змінила Віталія Козловського

Музикант зізнався, що не менший вплив на нього справила війна. Він показав свою емоційність та нестримність.

"Я дуже емоційна людина і надзвичайно нестримана, як виявилось під час війни. Послав усіх тих, з ким спілкувався до війни з росії. І в принципі сьогодні я можу сказати, що дуже радикально налаштований стосовно якихось українських поглядів. Я ніколи не був настільки патріотом, наскільки є сьогодні. Ніколи не був таким свідомим українцем, як я став під час війни", – заявив артист.