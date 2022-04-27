Як і безліч українців, Віталій Козловський через війну розпрощався з рідними з Росії. Він не спілкується зі зведеною сестрою, яка народилася в його батька до шлюбу з матір'ю.
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Чому Козловський прокляв сестру з Росії
Я з ними сьогодні не спілкуюся. Перші 10 днів ще намагався з ними говорити, пояснювати, але все марно. Багатьох взагалі прокляв і послав куди подалі,
– емоційно заявив Віталій Козловський.
"Мені кажуть, що так же не можна, ти ж собі так біду накликаєш. А як сьогодні можна, коли прийшли до тебе додому й вбивають усіх? Коли це говорю, мене аж трусить, не можу себе стримувати. І не час себе стримувати. Говорю сьогодні так, як відчуваю і бачу", – додав артист.
Він переконаний, що його батьку, який помер 15 серпня 2021 року, було б нелегко пережити війну. Він би постійно конфліктував з донькою, мізки якої промиті пропагандою.
"Думаю, татові сьогодні було б надзвичайно складно жити з його чесним ставленням до життя. Несправедливість його просто вбивала б. Думаю, він би це все просто не пережив", – поділився артист.
Віталій Козловський з батьком / Фото з інстаграму співака
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