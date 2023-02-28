Напомним, что Виталий Козловский имеет сестру, которая до сих пор живет в Москве. Сначала она поддержала его, но не говорила о войне, но после последнего звонка певец прекратил общение с этими родственниками.

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Артист признается, что после трагедии в Днепре родственники шокировали его своим поступком, после которого он начал их презирать.

Я не воспринимаю их вообще. Для меня это люди, у которых вместо голов свиные морды, они не умеют чувствовать, сочувствовать,

– заявил Козловский.

Певец рассказал, что после того, как в дом в Днепре вручила российская ракета, к нему позвонила сестра Лена из Москвы. "Я бы не взял трубку в другой день, но подумал, что она звонит по телефону, чтобы поддержать и посочувствовать", – вспоминает Козловский.

На самом же деле звонил по телефону муж сестры, который родом со Львовщины. Козловский начал рассказывать, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре, что погибли люди, но только попросил это не обсуждать, чтобы "сохранить семейную связь".

В то время Виталий Козловский понял, что родственники напились и нашли в себе силы позвонить по телефону. "Лучше бы они этого не делали", – добавил он.

В конце разговора муж сестры просто шокировал Козловского – начал заявлять, что Россия победит.

В конце он сказал: "Россия победит". Я просто в ступоре слушал то, что он говорит. Мне было, как скребком по сердцу. Я не помню, как я закончил этот разговор: послал ли я их, или положил трубку. Меня тогда трясло. Я был в шоке,

– вспоминает артист.

Ранее Виталий Козловский заявлял, что послал всех тех, с кем общался из России до войны “Я радикально настроен по отношению к каким-то украинским взглядам. Я никогда не был настолько патриотом, насколько сегодня. Никогда не был таким сознательным украинским, как я стал во время войны", – заявил артист.