Це інше життя, – Віталій Козловський пояснив, чому повернувся до Києва з фронту

Мобілізований Віталій Козловський повідомив, що повернувся до Києва на кілька днів. Він поділився враженнями після того, як був на фронті.

Співак і військовий Віталій Козловський поділився новими кадрами. Він поділився, що приїхав до Києва.

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Віталій Козловський приїхав до Києва

Віталій Козловський розповів, що приїхав до столиці на кілька днів з важливою метою. Та якою саме – розповість пізніше.

Також артист приїде у Рівне на виступ, щоб зібрати кошти на все необхідне для фронту. Потім він повернеться "до своїх". Зараз же він поділився враженнями від приїзду до Києва.

Дивлюсь на місто і тільки зараз остаточно усвідомлюю, що відбувається там… і наскільки це інше життя,

– розповів Козловський.

Віталій Козловський на військовій службі