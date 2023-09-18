Віталій Козловський пройшов посвяту в артилеристи: ефектне відео з фронту
Джерело:Віталій Козловський
Український співак Віталій Козловський вже кілька місяців служить в лавах ЗСУ. Нещодавно він проїхався танком, а тепер спробував постріляти з артилерії. Він пройшов посвяту після першого пострілу.
Козловський показав відео, як його посвятили в артилеристи. Потужний ролик він опублікував у своєму інстаграмі.
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У ролику Віталій Козловський вистрілив з артилерії. Чи влучив він по позиціях ворога – невідомо.
Козловського посвятили в артилеристи
Після цього співак пройшов особливу посвяту. Побратими спочатку дали йому понюхати гільзу після пострілу, потім "помазали" порохом обличчя Віталія.
Наприкінці військові ще й вдарили Козловського гільзою по сідницях. Припускаємо, що така посвята стане для артиста незабутньою пам'яткою про перший постріл.
Шанувальники артиста були в захваті від нового відео з передової. Вони написали йому важливі слова підтримки:
- "З такими козаками ми точно переможемо. І будьте там обережні!"
- "Божої опіки вам та вашим побратимам. Нехай ангели-охоронці завжди будуть поруч".
- "Бережіть себе, дорогі наші захисники".
- "Віталій, ви молодець! Ваш шлях має бути прикладом, а не приводом для хейту. Бережи Вас Господь. Будьте живим та здоровим".
- "Дякуємо за сміливість!"
У відповідь на коментарі Віталій написав, що служить українському народові.
Що відомо про службу Козловського в ЗСУ
- У червні співака мобілізували. Спочатку він пройшов навчання, а згодом склав присягу та поїхав на фронт. Козловський служить в штурмовій бригаді "Рубіж".
- 1 серпня Віталій показався в авто – у дорозі на фронт. Час від часу він виходить на зв'язок та показує реалії життя військових. Зокрема, Козловський ділився з фанами, як готує обід з побратимами.
- Нещодавно Віталій Козловський відвідав залізничний вокзал у Краматорську, куди 8 квітня 2022 року прилетіла російська "Точка-У", яка вбила понад 60 людей.
- Кілька днів тому артист опублікував відео, яке зняв просто на танку з побратимами. У ролику Віталій одягнений у військову форму – футболку та штани кольору-хакі.