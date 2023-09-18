Віталій Козловський пройшов посвяту в артилеристи: ефектне відео з фронту

Український співак Віталій Козловський вже кілька місяців служить в лавах ЗСУ. Нещодавно він проїхався танком, а тепер спробував постріляти з артилерії. Він пройшов посвяту після першого пострілу.

Козловський показав відео, як його посвятили в артилеристи. Потужний ролик він опублікував у своєму інстаграмі.

Зверніть увагу "Це той самий бій": Назар Грабар розчулив останнім відео з братом, знятим у день його загибелі

У ролику Віталій Козловський вистрілив з артилерії. Чи влучив він по позиціях ворога – невідомо.

Козловського посвятили в артилеристи

Після цього співак пройшов особливу посвяту. Побратими спочатку дали йому понюхати гільзу після пострілу, потім "помазали" порохом обличчя Віталія.

Наприкінці військові ще й вдарили Козловського гільзою по сідницях. Припускаємо, що така посвята стане для артиста незабутньою пам'яткою про перший постріл.

Шанувальники артиста були в захваті від нового відео з передової. Вони написали йому важливі слова підтримки:

"З такими козаками ми точно переможемо. І будьте там обережні!"

"Божої опіки вам та вашим побратимам. Нехай ангели-охоронці завжди будуть поруч".

"Бережіть себе, дорогі наші захисники".

"Віталій, ви молодець! Ваш шлях має бути прикладом, а не приводом для хейту. Бережи Вас Господь. Будьте живим та здоровим".

"Дякуємо за сміливість!"

У відповідь на коментарі Віталій написав, що служить українському народові.

Що відомо про службу Козловського в ЗСУ