Напомним, что Козловский служит в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии "Рубеж". 8 июля он опубликовал новое видео с учений в своем инстаграмме.
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Козловский снял ролик со своими собратьями. Сначала он сам обратился к подписчикам и подчеркнул, что его учения еще продолжаются.
Здравствуйте, друзья. Учения продолжаются. Хочу сказать, что Крым – Украина. Россиянам – глина. Путин – хилло. Победа за нами!,
– ответил Виталий.
В подписи он добавил, что украинцы должны уважаться, потому что нас объединяет одна большая мечта.
Впоследствии в ролике Козловского явились его собратья. В частности, певец показал кадры во время построения. Все они выкрикивали украинские лозунги.
Что известно о мобилизации Козловского: коротко
- 13 июня Виталий Козловский сообщил, что получил повестку. Через неделю после мобилизации он появился в форме и с оружием.
- С тех пор артист официально стал военным и поступил в бригаду Национальной гвардии Украины "Рубеж", которая принадлежит Гвардии наступления.
- Пока артист-нацгвардиец находится на учениях, поэтому показывает фанам кадры из полигона. Он изучает боевое оружие, учится стрельбе, копает и маскирует окопы, овладевает первой медицинской помощью.
- Козловский до сих пор проходит военную подготовку. Прошло уже две недели боевой подготовки. Ранее Виталий рассказал поклонникам о первых ощущениях и трудности в службе.