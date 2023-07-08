Напомним, что Козловский служит в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии "Рубеж". 8 июля он опубликовал новое видео с учений в своем инстаграмме.

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Козловский снял ролик со своими собратьями. Сначала он сам обратился к подписчикам и подчеркнул, что его учения еще продолжаются.

Здравствуйте, друзья. Учения продолжаются. Хочу сказать, что Крым – Украина. Россиянам – глина. Путин – хилло. Победа за нами!,

– ответил Виталий.

В подписи он добавил, что украинцы должны уважаться, потому что нас объединяет одна большая мечта.

Впоследствии в ролике Козловского явились его собратья. В частности, певец показал кадры во время построения. Все они выкрикивали украинские лозунги.

Что известно о мобилизации Козловского: коротко