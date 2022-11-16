У День Незалежності України президент присвоїв Віталію Козловському орден за заслуги ІІІ ступеня. Це викликало здивування й насмішку в мережі та кулуарах шоу-бізу. Зокрема експродюсер Ігор Кондратюк нагадав співаку про борги й підколов, що коли не вдається заробити на корпоративах, то хай продає медаль і віддає "купу грошей", яку винен.
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Козловський грубо відповів Кондратюку через орден від Зеленського
Віталій Козловський наголосив, що орден ще в руках не тримав – йому його ніхто не давав, і брати він не поспішає. "Він мене сьогодні не зігріє, він мене сьогодні не нагодує", – каже зірка. Кондратюка ж він назвав "маленьким пуйлом" і порадив влаштовувати своє життя, а не лізти в його.
"Кошмарить мене вже 10 років замість того, щоб взяти свою мудрість і влаштувати своє нормально життя, а не всюди токсично розповідати коментарі про всіх, які всі довкола погані", – відреагував Віталій Козловський.
Він зараз дає мені пораду "іди продай медаль і віддай мені гроші"? Я прийду до нього, кину ту медаль йому в писок, хай сам продає ту медаль і забирає собі ті гроші, кончений,
– різко додав артист.
Віталій Козловський також поставив на місце співачку та телеведучу Анжеліку Рудницьку, яка після нагородження соромила його за виступ у Росії на 9 травня.
"Я був би готовий Анжеліці Рудницькій цей орден просто подарувати. Можливо, їй просто чогось не вистачає у житті, якихось відзнак. Я готовий їй його віддати", – висловився артист.
- Цікаво, що раніше Козловський сам розповідав про борги перед Кондратюком. У липні цього року він назвав суму, яку винен експродюсеру – це мільйони та 5 тисяч доларів за кожну пісню. Співак навіть хотів продати батькову квартиру в Києві, але зрозумів, що цих грошей не вистачить.