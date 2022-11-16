У День Незалежності України президент присвоїв Віталію Козловському орден за заслуги ІІІ ступеня. Це викликало здивування й насмішку в мережі та кулуарах шоу-бізу. Зокрема експродюсер Ігор Кондратюк нагадав співаку про борги й підколов, що коли не вдається заробити на корпоративах, то хай продає медаль і віддає "купу грошей", яку винен.

Читайте також Козловський здружився з Позитивом і висміяв Потапа, який заочно вступив у тероборону

Козловський грубо відповів Кондратюку через орден від Зеленського

Віталій Козловський наголосив, що орден ще в руках не тримав – йому його ніхто не давав, і брати він не поспішає. "Він мене сьогодні не зігріє, він мене сьогодні не нагодує", – каже зірка. Кондратюка ж він назвав "маленьким пуйлом" і порадив влаштовувати своє життя, а не лізти в його.

"Кошмарить мене вже 10 років замість того, щоб взяти свою мудрість і влаштувати своє нормально життя, а не всюди токсично розповідати коментарі про всіх, які всі довкола погані", – відреагував Віталій Козловський.

Він зараз дає мені пораду "іди продай медаль і віддай мені гроші"? Я прийду до нього, кину ту медаль йому в писок, хай сам продає ту медаль і забирає собі ті гроші, кончений,

– різко додав артист.

До речі, Козловський і сам не проти збагатитися на ордені від Зеленського. Коли він дізнався про державну нагороду, то одразу ж запитав: "А гроші нам за це дадуть?" Зірка наголосив, що не меркантильний, просто під час війни "нічого не заробляє, тільки їздить".

Віталій Козловський також поставив на місце співачку та телеведучу Анжеліку Рудницьку, яка після нагородження соромила його за виступ у Росії на 9 травня.

"Я був би готовий Анжеліці Рудницькій цей орден просто подарувати. Можливо, їй просто чогось не вистачає у житті, якихось відзнак. Я готовий їй його віддати", – висловився артист.