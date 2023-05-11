Віталій Козловський назвав суму боргу, який має виплатити Кондратюку: "Заробити зараз важко"

Конфлікт між співаком Віталієм Козловським і його колишнім продюсером Ігорем Кондратюком триває вже близько 10 років. Тепер артист виплачує величезний борг. Козловський зізнається, що йому досі треба виплатити немалу суму.

Раніше сам Кондратюк розповідав, що отримує від експідопічного невеликі суми. Сам співак зізнається, що заробити під час війни важко.

До теми Віталій Козловський зізнався, чому приховує кохану та скільки грошей витрачає на місяць

Скільки Козловський винен Кондратюку

У 2012 році артист і продюсер розірвали контракт, після чого між ними почалася ворожнеча, яка триває й досі. Співак виплачує Кондратюку борг, сума якого значно зменшилася порівняно з минулим роком.

Якщо у 2022 році Козловський розповідав, що заборгував Кондратюку 9 мільйонів гривень, то у новому інтерв'ю Славі Дьоміну артист сказав, що йому залишилося виплатити близько 2 мільйонів гривень.

Там залишилося півтора чи два мільйони гривень. Але для теперішнього часу це дуже багато. Важко зараз заробити… Я просто виплачу, бо з такими людьми не хочеться мати жодного діалогу, нічого поганого про нього більше не хочеться говорити. Я вже вимовився. Просто це питання треба в юридичній та фінансовій площині закрити і все,

– заявив співак.

Скільки Козловський заробляє

Артист зізнається, що заробити під час війни стало важче. Найбільша місячна сума, яку артист заробив за час повномасштабної війни – 100 тисяч гривень.

"Можливо, трохи більше. Це за виступ або за місяць. За минулий рік корпоративів було десь п'ять. Але було десь 120 концертів для військових", – похизувався Козловський.

При цьому співак зізнається, що витрачає за місяць приблизно 50 – 60 тисяч гривень, що значно менше, ніж у мирний час. Ця сума йде на оплату комунальних, харчування, бензин та інші витрати.

Дивіться повне інтерв’ю з Віталієм Козловським: відео

Що відомо про борг Козловського перед Кондратюком