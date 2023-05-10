В інтерв'ю артист зазначив, що особисте життя він не хоче виставляти на загал. Ще у 2020 році Козловський жив з дівчиною і навіть замислювався про одруження, однак невідомо, чи це та ж обраниця.

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Чому Козловський приховує кохану

Співак не розуміє, чому всі говорять про особисте життя.

Я краще буду розповідати про свою музику. От коли мені стане нецікаво про це говорити або коли я спорожнію в плані творчості, але мені треба буде себе якось "триматися на плаву", то я буду перекривати якимись особистими історіями і хайпами,

– заявив Козловський.

Також Козловський зізнався, що готовий стати батьком. Ба більше, він з обраницею вже ретельно працює над цим питанням. Але поки спроби зачати дитину безуспішні. Співак зізнався, що звертався до спеціалістів, проблем в нього не виявили.

На що живе Козловський

Артист відверто заговорив про свої доходи та витрати під час повномасштабної війни в Україні. За його словами, він витрачає близько 50 – 60 тисяч гривень на місяць.

"Це набагато менше, аніж в мирні часи. Можливо, це 50 – 60 тисяч гривень на місяць. Але це квартплата, їжа, бензин і тому подібне", – поділився Козловський.

Він зауважив, що його заробіток зараз суттєво зменшився. Адже за минулий рік він провів лише п'ять корпоративів. А найбільша сума, яку Віталій заробив за цей рік – це понад 100 тисяч гривень.

Додамо, що у Віталія Козловського є й фінансові зобов'язання. Артист має виплатити борг експродюсеру Ігорю Кондратюку. Нині ця сума становить близько двох мільйонів гривень.

Але для нинішнього часу це дуже багато. Тяжко зараз дуже заробити. Я просто виплачу ці кошти, бо з такими людьми не хочеться діалогів мати. Це питання треба закрити і все,

– сказав він.

Дивіться інтерв'ю з Віталієм Козловським: відео

Нагадаємо, у лютому у Віталія Козловського вийшов фантастичний кліп "Про нас", знятий на тонкій кризі Київського водосховища. Він про почуття, бо співак вірить, що саме кохання не дає опустити руки в темні часи та мотивує щоденно.