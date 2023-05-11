Ранее сам Кондратюк рассказывал, что получает от экспидопечные небольшие суммы. Сам певец признается, что заработать во время войны тяжело.
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Сколько Козловский должен Кондратюку
В 2012 году артист и продюсер разорвали контракт, после чего между ними началась продолжающаяся вражда. Певец выплачивает Кондратюку долг, сумма которого значительно уменьшилась по сравнению с прошлым годом. Если в 2022 году Козловский рассказывал, что должен Кондратюку 9 миллионов гривен, то в новом интервью Славе Демину артист сказал, что ему осталось выплатить около 2 миллионов гривен.
Там осталось полтора или два миллиона гривен. Но для настоящего времени это очень много. Трудно сейчас заработать… Я просто выплачу, потому что с такими людьми не хочется иметь никакого диалога, ничего плохого о нем больше не хочется говорить. Я уже сказал. Просто этот вопрос нужно в юридической и финансовой плоскости закрыть и все,
– заявил певец.
Сколько Козловский зарабатывает
Артист признается, что заработать во время войны стало труднее. Самая большая месячная сумма, которую артист заработал за время полномасштабной войны – 100 тысяч гривен.
"Возможно, чуть больше. Это за выступление или за месяц. За прошлый год корпоративов было где-то пять. Но было где-то 120 концертов для военных", – похвастался Козловский.
При этом певец признается, что тратит за месяц примерно 50-60 тысяч гривен, что значительно меньше, чем в мирное время. Эта сумма идет на оплату коммунальных, питание, бензин и другие расходы.
Смотрите полное интервью с Виталием Козловским: видео
Что известно о долге Козловского перед Кондратюком
- После победы в проекте "Шанс" Игорь Кондратюк стал наставником Виталия Козловского. Их отношения продолжались 10 лет – до 2012. Тогда Козловский решил расторгнуть контракт и заявил, что зарабатывал очень мало – вроде бы деньги уходили в продюсерский центр его наставника.
- Игорь Кондратюк подал на Виталия Козловского в суд, требуя моральной компенсации. По словам артиста, продюсер хочет получить не только долги, но еще по 5 тысяч долларов за каждую песню, которую он хочет петь.
- Недавно экспродюсер напомнил певцу о долгах и подколах, что если не удается заработать на корпоративах, пусть продает орден от Зеленского. Это Козловского очень разозлило и он грубо ответил.
- Певец даже хотел продать квартиру отца в Киеве, но понял, что этих денег не хватит.
- Козловский также называл Кондратюка "подлым человеком". Он заявлял, что его отец умер именно из-за переживания и несправедливости, в которую попал звездный сын.