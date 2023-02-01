Мер Києва Кличко подякував Ліверпулю, який приймає Євробачення-2023 замість України
Джерело:"Суспільне Євробачення"
Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до фанатів Євробачення та усіх британців з привітанням від України після Церемонії передавання ключів. Політик нагадав, що конкурс провести у нашій країні поки неможливо, адже триває повномасштабна війна в Україні, але він згадав, як українці ретельно готувались до події у 2017 році.
Мер столиці України вже вдруге має честь приймати конкурс Євробачення в Україні. Якщо у 2017 році після перемоги Джамали у Стокгольмі Київ зібрав тисячі меломанів у Міжнародного виставкому центрі, то цьогоріч конкурс змушені проводити у Ліверпулі, Велика Британія. На такі міри організатори конкурсу пішли через вторгнення Росії у 2022 році та присутній небезпеці країни до сьогодні.
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Ми вдячні всім гостям та учасникам Євробачення-2023. Цього року конкурс мав би проводитись в Україні, але через повномасштабне вторгнення, якому наші люди героїчно протистоять, пісенний конкурс Євробачення пройде у Великій Британії. Це країна, яка підтримує і надає значну допомогу Україні. Ця країна – наш великий друг,
– наголосив Кличко англійською мовою.
Попри це, Віталій Кличко дякує, що легендарне музичне місто Британії, яка давно є вірним другом України, прийме у себе найвідоміший музичний конкурс світу.
"Шість років тому пісенний конкурс проходив у Києві. Було дуже багато людей, багато туристів та багато позитивних емоцій. Я пам'ятаю, як ми готувалися, хвилювалися та приймали і намагались зробити це на найвищому рівні. Це важливо для міста, важливо для країни – презентувати себе у найкращий з можливих способів. Я бажаю, щоб Євробачення у Ліверпулі, легендарному місті музики запам'яталося як визначна музична і культурна подія всім гостям, учасникам та аудиторії з різних країн світу. Ми дивитимемось і вболіватимемо. Я вдячний кожному, хто підтримує Україну", – підсумував політик.
Нагадаємо, що Кличко є міським головою міста з червня 2014 року. Наразі це його другий термін, проте на час воєнного стану його повноваження призупинені. Чоловік працював як при президенту Петрові Порошенку, так і при Володимиру Зеленському. Під час організації попереднього Євробачення Кличко брав активну участь – наприкінці 2017-го він приймав символічні ключі від конкурсу у Київській мерії. Тоді ведучими конкурсу були Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тімур Мірошниченко, кар'єра кожного з яких стрімко взлетіла після події.
Віталій Кличко на Церемонії передавання ключів Україні у 2017 році / Фото КМДА
Чому Євробачення-2023 пройде не в Україні
- Зазначимо, що рішення про перенесення Євробачення-2023 у Велику Британію прийняли 25 липня. На такий крок Європейська мовна спілка пішла з міркувань безпеки, адже підготовка до конкурсу триває 12 місяців, а бойові дії в Україні тривають.
- Суспільне та міністр культури Олександр Ткаченко намагалися відстояти Євробачення-2023, але все ж погодилися віддати його Великій Британії. BBC одразу ж заговорило про тісну співпрацю.
- Від нас на Євробачення-2023 поїде гурт TVORCHI – саунд-продюсер Андрій Гуцуляк і вокаліст Джеффрі Кенні – з піснею про сталеві серця Heart of Steel. Хлопці автоматично потрапляють у фінал разом з країнами-засновницями – Великою Британією, Німеччиною, Францією, Іспанією та Італією. У Ліверпулі вони виступлять 13 травня. Наприкінці січня меломани дізнались, які країни виступлять у першому та другому півфіналах.