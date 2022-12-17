17 грудня у київському укритті провели незвичний та оновлений фінал Національного відбору на Євробачення-2023, що відбудеться у Великій Британії, в Ліверпулі. Як повідомляє 24 канал, переможець – гурт TVORCHI – поїде презентувати свою композицію Heart Of Steel від України й боротиметься там за головний кубок шоу, яке також буде присвячене нашій країні. Адже саме торік перемогу там здобув Kalush Orchestra.

Читайте також TVORCHI перемогли у Нацвідборі на Євробачення-2023

Що відомо про гурт TVORCHI

TVORCHI – музичний гурт, який заснували у 2018 році саунд-продюсер Андрієм Гуцуляком та вокаліст Джеффрі Кенні. Того ж року хлопці випадково познайомилися на вулиці з метою поспілкуватися, проте все це переросло у плідну співпрацю. Згодом Кенні почав писати тексти до композицій та співати, а Гуцуляк став музичним продюсером.

Зірки мають освіту фармацевтів, навчалися у Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського.



Гурт TVORCHI / Фото з інстаграму

До речі Переможець Євробачення-2023 від України – TVORCHI: відео виступу і текст пісні

Два роки тому гурт презентував пісню Bonfire, присвячену проблемам екології, – і з нею взяв участь у Національному відборі на Євробачення-2020. У день фіналу гурт презентував кліп на цю композицію, її режисером виступив Максим Гетьман. 2020 року ця пісня стала найпопулярнішою на європейській платформі Deezer. І в результаті трек 12 місяців очолював топчарти платформи.

У тому ж році гурт TVORCHI отримав музичну премію Золота Жар-птиця у номінації ІНДІ. А також випустили третій альбом під назвою 13 Waves, який отримав понад два мільйони прослуховувань на музичних платформах за перший тиждень з прем’єри.

У 2021 році музичний дует Андрія Гуцуляка та Джеффрі Кенні переміг у номінаціях "Найкращий попгурт", "Найкращий альбом" і "Найкращий електронний хіт" на українській музичній премії YUNA-2021.

На сьогодні гурт має чотири студійні альбоми:

The Parts (2018 рік);

Disco Lights (2019 рік);

13 Waves (2020 рік);

Road (2021 рік).

Їхні пісні звучать українською та англійською мовами. Сингли групи: