17 грудня у київському укритті провели незвичний та оновлений фінал Національного відбору на Євробачення-2023, що відбудеться у Великій Британії, в Ліверпулі. Як повідомляє 24 канал, переможець – гурт TVORCHI – поїде презентувати свою композицію Heart Of Steel від України й боротиметься там за головний кубок шоу, яке також буде присвячене нашій країні. Адже саме торік перемогу там здобув Kalush Orchestra.
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Що відомо про гурт TVORCHI
TVORCHI – музичний гурт, який заснували у 2018 році саунд-продюсер Андрієм Гуцуляком та вокаліст Джеффрі Кенні. Того ж року хлопці випадково познайомилися на вулиці з метою поспілкуватися, проте все це переросло у плідну співпрацю. Згодом Кенні почав писати тексти до композицій та співати, а Гуцуляк став музичним продюсером.
Зірки мають освіту фармацевтів, навчалися у Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського.
Гурт TVORCHI / Фото з інстаграму
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Два роки тому гурт презентував пісню Bonfire, присвячену проблемам екології, – і з нею взяв участь у Національному відборі на Євробачення-2020. У день фіналу гурт презентував кліп на цю композицію, її режисером виступив Максим Гетьман. 2020 року ця пісня стала найпопулярнішою на європейській платформі Deezer. І в результаті трек 12 місяців очолював топчарти платформи.
У тому ж році гурт TVORCHI отримав музичну премію Золота Жар-птиця у номінації ІНДІ. А також випустили третій альбом під назвою 13 Waves, який отримав понад два мільйони прослуховувань на музичних платформах за перший тиждень з прем’єри.
У 2021 році музичний дует Андрія Гуцуляка та Джеффрі Кенні переміг у номінаціях "Найкращий попгурт", "Найкращий альбом" і "Найкращий електронний хіт" на українській музичній премії YUNA-2021.
На сьогодні гурт має чотири студійні альбоми:
- The Parts (2018 рік);
- Disco Lights (2019 рік);
- 13 Waves (2020 рік);
- Road (2021 рік).
Їхні пісні звучать українською та англійською мовами. Сингли групи:
- Slow (2017 рік);
- You (2017 рік);
- "#не_танцюю" (2019 рік);
- Bonfire (2020 рік);
- "Мова тіла" (2020 рік);
- Living My Life (2020 рік);
- Like It Like That (2020 рік);
- "Віч-на-віч" (2021 рік);
- Falling (2021 рік).