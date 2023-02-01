Мер столиці України вже вдруге має честь приймати конкурс Євробачення в Україні. Якщо у 2017 році після перемоги Джамали у Стокгольмі Київ зібрав тисячі меломанів у Міжнародного виставкому центрі, то цьогоріч конкурс змушені проводити у Ліверпулі, Велика Британія. На такі міри організатори конкурсу пішли через вторгнення Росії у 2022 році та присутній небезпеці країни до сьогодні.

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Ми вдячні всім гостям та учасникам Євробачення-2023. Цього року конкурс мав би проводитись в Україні, але через повномасштабне вторгнення, якому наші люди героїчно протистоять, пісенний конкурс Євробачення пройде у Великій Британії. Це країна, яка підтримує і надає значну допомогу Україні. Ця країна – наш великий друг,

– наголосив Кличко англійською мовою.

Попри це, Віталій Кличко дякує, що легендарне музичне місто Британії, яка давно є вірним другом України, прийме у себе найвідоміший музичний конкурс світу.

"Шість років тому пісенний конкурс проходив у Києві. Було дуже багато людей, багато туристів та багато позитивних емоцій. Я пам'ятаю, як ми готувалися, хвилювалися та приймали і намагались зробити це на найвищому рівні. Це важливо для міста, важливо для країни – презентувати себе у найкращий з можливих способів. Я бажаю, щоб Євробачення у Ліверпулі, легендарному місті музики запам'яталося як визначна музична і культурна подія всім гостям, учасникам та аудиторії з різних країн світу. Ми дивитимемось і вболіватимемо. Я вдячний кожному, хто підтримує Україну", – підсумував політик.

Нагадаємо, що Кличко є міським головою міста з червня 2014 року. Наразі це його другий термін, проте на час воєнного стану його повноваження призупинені. Чоловік працював як при президенту Петрові Порошенку, так і при Володимиру Зеленському. Під час організації попереднього Євробачення Кличко брав активну участь – наприкінці 2017-го він приймав символічні ключі від конкурсу у Київській мерії. Тоді ведучими конкурсу були Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тімур Мірошниченко, кар'єра кожного з яких стрімко взлетіла після події.



Віталій Кличко на Церемонії передавання ключів Україні у 2017 році / Фото КМДА

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