Мэр столицы Украины во второй раз имеет честь принимать конкурс Евровидения в Украине. Если в 2017 году после победы Джамалы в Стокгольме Киев собрал тысячи меломанов в Международном выставочном центре, то конкурс вынуждены проводить в Ливерпуле, Великобритания. На такие меры организаторы конкурса пошли из-за вторжения России в 2022 году и существующей угрозе в стране до сих пор.

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Мы благодарны всем гостям и участникам Евровидения-2023. В этом году конкурс должен был проводиться в Украине, но из-за полномасштабного вторжения, которому наши люди героически противостоят, песенный конкурс Евровидения пройдет в Великобритании. Это страна, которая поддерживает и оказывает значительную помощь Украине. Эта страна – наш великий друг,

– подчеркнул Кличко на английском языке.

Несмотря на это, Виталий Кличко благодарит, что легендарный музыкальный город Британии, давно верный друг Украины, примет у себя самый известный музыкальный конкурс мира.

"Шесть лет назад песенный конкурс проходил в Киеве. Было очень много людей, много туристов и много положительных эмоций. Я помню, как мы готовились, волновались и принимали и пытались сделать это на самом высоком уровне. Это важно для города, важно для страны – презентовать себя в наилучший из возможных способов. Я желаю, чтобы Евровидение в Ливерпуле, легендарном городе музыки запомнилось как выдающееся музыкальное и культурное событие всем гостям, участникам и аудитории из разных стран мира. Мы будем смотреть и болеть. Я благодарен всем, кто поддерживает Украину", – подытожил политик.

Напомним, что Кличко является мэром города с июня 2014 года. Это его второй срок, однако на время военного положения его полномочия приостановлены. Мужчина работал как при президенте Петре Порошенко, так и при Владимире Зеленском. Во время организации предыдущего Евровидения Кличко активно участвовал – в конце 2017-го он принимал символические ключи от конкурса в Киевской мэрии. Тогда ведущими конкурса были Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко, карьера каждого из которых быстро взлетела после происшествия.



Виталий Кличко на Церемонии передачи ключей Украине в 2017 году / Фото КГГА

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