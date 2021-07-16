Співачка до останнього не хотіла коментувати повідомлення в пресі, аби громадськість не вважала, що вона сприймає їх серйозно. Однак чутки так розлетілися мережею, що в дівчини не залишилось іншого вибору.

До теми Святослав Вакарчук відповів на чутки про роман з 23-річною співачкою

Зі Святославом у нас дуже плідні, лише творчі стосунки,

– заявила Віталіна Мусієнко.

"Раніше писали, що Святослав Вакарчук став для мене батьком під час проєкту "Голос країни", а зараз нам приписують роман. Все, що мені залишається, – купити попкорн і дивитися, що буде далі", – з гумором поділилась дівчина.

23-річна Віталіна Мусієнко додала, що неспроста долучилася до нового проєкту Вакарчука "Оранжерея". Всі п'ять років після перемоги в "Голосі країни" вона спілкувалася з екснаставником. Лідер "Океану Ельзи" радив їй, як писати музику та пісні, бачив її наполегливість.

Святослав бачив, що я хочу працювати й, напевно, через це мені пощастило потрапити в проєкт "Оранжерея",

– пояснила дівчина.

Як і сам Святослав Вакарчук, Віталіна Мусієнко неохоче говорить на тему його розлучення. Вона відмовилась коментувати стосунки з Лялею Фонарьовою, однак заявила, що підтримує рішення музиканта.

"Ми зі Святославом не спілкуємося на такі теми. Навіть якби й спілкувалися, ніхто б не дізнався про це. Він доросла людина й ухвалює рішення, які для нього правильні", – пояснила 23-річна співачка.

Додамо, історія кохання Святослава Вакарчука та Лялі Фонарьової досі оповита таємницями. Вони були разом понад двадцять років, однак вкрай рідко розповідали про особисте.