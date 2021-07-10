Напередодні виступу на Atlas Weekend Святослав Вакарчук поспілкувався з журналістами. Ті не обминули увагою чутки про його стосунки з переможницею "Голосу країни", яка вдвічі молодша від нього. Лідер "Океану Ельзи" заявив, що в них з Віталіною Мусієнко "активні творчі стосунки".

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Святослав Вакарчук назвав експідопічну "дуже талановитою дівчинкою", на яку чекає запаморочлива сольна кар'єра. Тоді як чутки про їхній роман не на жарт обурили музиканта.

Це чутки дурні, їх не треба коментувати. Я доросла людина,

– різко відповів Святослав Вакарчук.

Варто додати, 23-річна Віталіна Мусієнко була підопічною співака в 6 сезоні "Голосу країни". Зірковий тренер привів дівчину до перемоги.

Через п'ять років Святослав Вакарчук долучив артистку до нового проєкту "Оранжерея". Вона супроводжує музикантів у концертному турі країною та виходить на сцену з фронтменом.

Святослав Вакарчук з Віталіною Мусієнко / Фото з інстаграму дівчини

Святослав Вакарчук з Віталіною Мусієнко / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, місяць тому Святослав Вакарчук оголосив, що розійшовся з дружиною Лялею Фонарьовою. Він не розкрив причину розставання після понад 20 років сімейного життя й звернувся до преси з проханням утриматись від додаткових запитань.