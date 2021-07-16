Певица до последнего не хотела комментировать сообщения в прессе, чтобы общественность не считала, что она воспринимает их серьезно. Однако слухи так разлетелись по сети, что у девушки не осталось другого выбора.

К теме Святослав Вакарчук ответил на слухи о романе с 23-летней певицей

Со Святославом у нас очень плодотворные, только творческие отношения,

– заявила Виталина Мусиенко.

"Ранее писали, что Святослав Вакарчук стал для меня отцом во время проекта "Голос страны", а сейчас нам приписывают роман. Все, что мне остается, – купить попкорн и смотреть, что будет дальше", – с юмором поделилась девушка.

23-летняя Виталина Мусиенко добавила, что неспроста присоединилась к новому проекту Вакарчука "Оранжерея". Все пять лет после победы в "Голосе страны" она общалась с бывшим наставником. Лидер "Океана Эльзы" советовал ей, как писать музыку и песни, видел ее настойчивость.

Святослав видел, что я хочу работать и, наверное, из-за этого мне посчастливилось попасть в проект "Оранжерея",

– пояснила девушка.

Как и сам Святослав Вакарчук, Виталина Мусиенко неохотно говорит на тему его развода. Она отказалась комментировать отношения с Лялей Фонаревой, однако заявила, что поддерживает решение музыканта.

"Мы со Святославом не общаемся на такие темы. Даже если бы и общались, никто бы не узнал об этом. Он взрослый человек и принимает решения, которые для него правильные", – пояснила 23-летняя певица.

Добавим, история любви Святослава Вакарчука и Ляли Фонаревой до сих пор окутана тайнами. Они были вместе более двадцати лет, однако крайне редко рассказывали о личном.